Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Eylül Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı görünüyor sevgili koçlar.. Sorumluluk almanız gereken konular var. Öfkeli tavırlarınızla sorunları çözemezsiniz. Üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Kendinizi sakin bir üslupla ifade edebilirseniz çatışmaları en aza indirirsiniz.
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