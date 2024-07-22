Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Temmuz Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Cesaretle attığınız adımların pozitif şekilde sonuçlanacağı bir gün. Daha iyisi için kendinize inancınızı kaybetmeyin. Önemli kişilerle görüşmek, önemli kararlar almak için uygun bir gündesiniz. Bundan sonraki süreçte gelecek planlarınızı gözden geçirebilirsiniz.
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