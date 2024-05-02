Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen Koç burcu:
Uzun süredir verdiğiniz maddi manevi mücadele sizi yormuş olabilir, artık dinlenmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Yaşam enerjiniz bugün biraz düşük, kendinizle kalmak istiyorsunuz. Her şeye anlam yüklemeye çalışmanın doğru olmadığını göreceğiniz günlerdesiniz. Biraz rahat olun.
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