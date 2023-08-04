Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ağustos Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, bugün yeni başlangıçlar için uygun bir gün. Yakın ikili ilişkiler biraz zorlayıcı olabilir fakat öfkenizi kontrol edebilirseniz işler kolaylaşabilir. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Baş ağrısı ve tansiyon sorunları tetiklenebilir.
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