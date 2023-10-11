Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ekim Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar; bugün sağlık sorunlarınız gündemde, krizli bir gün olabilir. Beslenmenize dikkat etmek, daha düzenli yaşamak, ağır gelen sorumluluklarınızı azaltmak zorundasınız. Maddi konularla alakalı hesapta olmayan gündemler yaşanabilir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için somut adımlar atın.
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