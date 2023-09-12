Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Eylül Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar; bugün sağlık sorunlarınız gündemde, krizli bir gün olabilir. Parasal konularla alakalı ani gündemler yaşanabilir, canınız sıkılmasın. Biraz dinlenmek, sorunlardan uzaklaşmak, ufak kaçamaklar psikolojinize iyi gelecektir.
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