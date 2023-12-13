Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:
Bugün sağlığınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Hayata karşı esnemeyen tavrınız sağlığınızı etkiliyor. Gizli saklı, belirsiz konular gündemde olabilir. Birlikte iş yaptığınız kişiler canınızı sıkabilir. Güvenmediğiniz kişilere mesafenizi koyun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alpay Özalan’a ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber
- Ender Saraç hakkındaki istismar iddiasında yeni gelişme
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- İnce'den 'Şeyh Said' çıkışı
- Liglerin başlama tarihi belli oldu!
- Müfredata eklenen ders tepki çekti!
- Metiner, Faruk Koca'yı Gazze üzerinden savundu
- MEB'den okullara 'yılbaşı' talimatı!
- Vahdettin'i ve Şeyh Sait'i aklamak!
- Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek...