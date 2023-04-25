Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Nisan Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
İş hayatınızla alakalı net kararlar almamanız gereken bir gün sevgili kovalar. Bazı şeyleri göremiyor olabilirsiniz. Biraz sabırlı olun. Aile üyelerinden bazılarının sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çözümsüz kalan konuları bugün çok fazla zorlamayın.
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