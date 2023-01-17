Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Çok yoğunsunuz sevgili oğlaklar. Yalnız kalmak, dinlenmek istiyorsunuz fakat sorumluluklarınız buna izin vermiyor. Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün. Kendinizle vakit geçirin. Dünyayı siz kurtaramazsınız, sorumluluklarınızı biraz azaltmaya çalışın. Kendi sorumluluğunuzu alın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Ali Erbaş’ın eşinden camide 'yumruk' iddiası
- Çakıcı azletti, Avukat Sevinç 'hazır olun mesajı' dedi
- Soylu’nun görünen yüzü!
- AKP’nin müjdeleri karşılık bulmadı
- AKP'den seçim açıklaması: İlk kez uygulanacak
- 'Be müptezeller! Be çakallar!'
- ‘Sudan’ proje çöp oldu
- Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
- Ünlü oyuncunun evinden çocuk istismarı görselleri çıktı!