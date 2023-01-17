Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 22:32

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 22:32

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Çok yoğunsunuz sevgili oğlaklar. Yalnız kalmak, dinlenmek istiyorsunuz fakat sorumluluklarınız buna izin vermiyor. Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün. Kendinizle vakit geçirin. Dünyayı siz kurtaramazsınız, sorumluluklarınızı biraz azaltmaya çalışın. Kendi sorumluluğunuzu alın.

