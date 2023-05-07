Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 07 Mayıs 2023 - 17:30

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:

Hayatınızda birçok konu yolunda giderken sizi tatmin etmeyen bir şeyler var. Hatalarınızı gözden geçirin ve gerçekten ne istediğinizi kendinize sorun. Kendinizle ilişki kurmaya başladıkça içsel huzursuzluğunuz azalacak.