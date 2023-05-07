Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
Hayatınızda birçok konu yolunda giderken sizi tatmin etmeyen bir şeyler var. Hatalarınızı gözden geçirin ve gerçekten ne istediğinizi kendinize sorun. Kendinizle ilişki kurmaya başladıkça içsel huzursuzluğunuz azalacak.
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