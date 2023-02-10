Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün uyumlu ve dengeli ilişkiler kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Kararlı olmanız gerekiyor. Çok yoğun düşünceler içerisindesiniz fakat düşünmekle olmuyor. Zihninizi netleştirmeli ve hayallerinizi hedefe dönüştürecek somut planlar yapmalısınız. Aksi taktirde başarısızlık kaçınılmaz.



