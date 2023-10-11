Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ekim Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İçe dönmek, ne istediğinize karar vermek, biraz yalnız kalmak iyi gelecektir. İçinize atmayın. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulun. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz.
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