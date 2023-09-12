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Günlük Burç Yorumları: 13 Eylül Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Eylül Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - 19:03

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu: 

Uyumlu olmak adına kendi kişiliğinizden taviz vermek psikolojinizi bozuyor. Bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilir, iş hayatınızda gereksiz yükler edinebilirsiniz. İçe dönmek, ne istediğinize karar vermek, biraz yalnız kalmak iyi gelecektir. 

 



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