Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Eylül Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, bugün ilişkilerinizde anlaşılmak biraz zor olabilir.. İlişkilerde dengeyi bulmanız zorlaşabilir. Zıtlaşmalar, fikir çatışmaları gündeminizde.. Nerede susacağınızı, nerede tepki göstereceğinizi öğrenmelisiniz. Bakış açınızı değiştirin. Öfke kontrolü bugün önemli...
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