Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ocak 2024 - 17:05

Güncelleme: 15 Ocak 2024 - 17:05

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.