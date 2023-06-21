Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Haziran Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sosyal çevrenizin sizi destekleyici tavırları enerjinizi yükseltiyor. Bugün yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Gelecek planlarınız için arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmak ve onları da planlarınıza dahil etmek daha güçlü hissettirecek.
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