Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Eylül Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili teraziler, bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hayatınızdaki belirsizlikleri açığa kavuşturmak için acele etmeyin. Biraz akışına bırakmayı başarabilirseniz taşlar yerine oturacak. Hayatınızda dönüm noktası olabilecek zamanlara giriyorsunuz.
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