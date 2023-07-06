Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Temmuz 2023 - 18:15

Güncelleme: 06 Temmuz 2023 - 18:15

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Hayatınıza yeni bir düzen getirmek için çabalayıp duruyorsunuz. Durup durup birden harekete geçen tavrınız size hata yaptırıyor. Planlamanızı iyi yapın ve asla yarım bırakmayın. Bir süre sonra hayatınızı istediğiniz şekilde yoluna koyacaksınız.