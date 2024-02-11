Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Şubat 2024 - 16:55

Güncelleme: 11 Şubat 2024 - 16:55

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

İkili ilişkiler bugün geri dönüşü olmayacak şekilde kopabilir. Yanlış anlaşılmalar, ego çatışmaları yaşanabilir. Doğru bir şekilde iletişim kurmak için empati yeteneğinizi kullanmalısınız. Her şeye mantıklı çıkarımlar yapmaktan vazgeçin. Duyguları önemseyin.



