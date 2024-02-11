Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
İkili ilişkiler bugün geri dönüşü olmayacak şekilde kopabilir. Yanlış anlaşılmalar, ego çatışmaları yaşanabilir. Doğru bir şekilde iletişim kurmak için empati yeteneğinizi kullanmalısınız. Her şeye mantıklı çıkarımlar yapmaktan vazgeçin. Duyguları önemseyin.
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