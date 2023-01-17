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Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Yay Burcu Yorumu

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2023 Salı, 00:00
Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Yay Burcu Yorumu
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Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu: 

Bugün yakınlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Biraz tavizkar davranıp fedakarlık yapmanız gereken bir gün. Şanslı ilişkilerin başlangıcı olabilir. Cesaretli ve özgüvenli hissediyorsunuz fakat çok yüksekten uçmayın. Daha gerçekçi davranmanız size daha hayırlı kapılar açacak.



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