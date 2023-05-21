Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 21 Mayıs 2023 - 17:30

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Bugün maddi konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir. Çok iyi bilmediğiniz, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Gözü kapalı girdiğiniz riskler hem zaman hem de para kaybettirebilir. Küçük ve temkinli adımlarla ilerleyin.