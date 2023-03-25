Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Kararsızlık yaşadığınız konularda iki taraftan da bakabilmeyi öğrenmelisiniz. Zaman zaman daha yüzeysel ve anı kurtaracak pratik çözümler yerinde olacaktır. Bu kadar detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bugün ağır sporlardan kaçının.
En Çok Okunan Haberler
-
- İttifak kararının ardından istifa dalgası
- İlaç krizi büyüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de oyuncak attı!
- 'Kusura bakmayın size de karşı dururuz'
- 4. gün: Hangi aday kaç imza topladı?
- Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
- İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a saldırı!
- Fatih Erbakan'ı Destici ikna etmiş!
- 'Erdoğan'la kriz' iddialarına Soylu'dan yalanlama
- 'Asgari ücrete zam' iddiası