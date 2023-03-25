Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Pazar Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 19:00

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Kararsızlık yaşadığınız konularda iki taraftan da bakabilmeyi öğrenmelisiniz. Zaman zaman daha yüzeysel ve anı kurtaracak pratik çözümler yerinde olacaktır. Bu kadar detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bugün ağır sporlardan kaçının.