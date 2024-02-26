Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu:
Bugün gelecek planları yapmak, aile gibi gördüğünüz insanlarla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızı ziyaret edebilir, özel hayatınızla alakalı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Araştırmak, merak ettiğiniz konulara yönelmek için harika bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evet, size kaybettireceğiz'
- Akşener'e zehir zemberek sözler
- 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında kaldı!
- Erdoğan: İttifakla el ele verdiğimiz zaman...
- Arda Güler'in büyük talihsizliği
- AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor
- Erbakan’a sözleri yeniden gündem oldu
- 12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!
- O isimlere 1 dakika bile yer verilmedi!
- Elazığ'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı