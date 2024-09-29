Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Eylül Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar bugün sizden yaşça büyük insanlarla tartışmamaya özen gösterin. İş hayatınızda gerginlikler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Olayları abartılı şekilde yaşama enerjiniz bugün çok yüksek. Dengede kalmaya çalışın. Sezgilerinizi kullanarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Mansur Yavaş: 106 okul talebini geri çekti
- En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?
- Kasımpaşa'dan muhteşem geri dönüş!
- ‘Ucu AKP’ye uzanabilir’
- New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye' suçlamaları
- DEM Parti'den 'Nasrallah' açıklaması
- Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu!