Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Mart 2024 - 16:13

Güncelleme: 05 Mart 2024 - 16:13

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

İş yoğunluğunuzun fazla olduğu zamanlardan geçiyorsunuz... Özel ilişkileriniz ve sorumluluklarınız arasında kuramadığınız denge sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Anlayış bekleseniz de denge kurmak sizin elinizde...