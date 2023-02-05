Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, cesaretli tavırlarınız bazen başına bela oluyor. Ayaklarınızın yere sağlam basması gereken bir süreç. Girişimlerinizin pozitif şekilde sonuçlansa da daha fazlasını istemek zihninizi yoruyor. Biraz yavaşlamanız gerekiyor.
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