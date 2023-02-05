Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 19:00

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Sevgili koçlar, cesaretli tavırlarınız bazen başına bela oluyor. Ayaklarınızın yere sağlam basması gereken bir süreç. Girişimlerinizin pozitif şekilde sonuçlansa da daha fazlasını istemek zihninizi yoruyor. Biraz yavaşlamanız gerekiyor.