Amazon Games, 8 yeni oyun üzeride çalışıyor

Yayınlanma: 28.06.2024 - 20:12

Güncelleme: 28.06.2024 - 20:12

Amazon'un yeni oyunlar üzerinde çalıştığı açıklandı. Buna göre Amazon, New World: Aeternum, Throne and Liberty, Tomb Raider ve Lord of the Rings üzerinde çalışıyor. Oyun konusunda uzun vadeli düşündüklerini açıklayan Amazon Games Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann, yalnızca satın alma çılgınlığına kapılmadıklarını kendi içlerinde ürettikleri oyunlara ve bazı stüdyo dışı oyunlara odaklanacaklarını aktardı.

AMAZON OYUN TARAFINA ODAKLANIYOR

Hartmann, yaptığı açıklamanın devamında geliştirme aşamasında 8 farklı oyunun olduğundan bahsetti. Oyunlar, planlara göre her yıl 2-3 olmak üzere yayınlacak.

Amazon Prime Day kapsamında ücretsiz olarak verilen oyunlar ise şu şekilde:

Deceive Inc,

Tearstone: Thieves of the Heart,

The Invisible Hand,

Forager,

Card Shark,

Heaven Dust 2,

Soulstice,

Wall World,

Hitman Absolution,

STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords,

Alex Kidd in Miracle World DX,

Call of Juarez,

Call of Juarez: Bound in Blood,

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Samurai Bringer