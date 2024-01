Atmosfere girmeden 75 dakika önce fark edilen meteor

Geçtiğimiz hafta sonu Berlin'in 100 kilometre batısında Dünya'nın atmosferine giren bir cisimden geriye kalan meteor parçalarını bulma arayışı sürüyor. Her ne kadar kaya parçaları en değerli parçalar olsa da, bilim insanları 2024BX1 meteorunun inişine dair mümkün olduğunca çok fotoğraf toplamaya da hevesliler.

Chip'in aktardığı haberde doğru zamanda uyanık olan Orta Avrupalılar, erken saatlerde 1 metre genişliğinde bir asteroidin geleceği konusunda bir uyarıyla karşılaştı. Kısa bir süre öncesine kadar meteorlar aniden ortaya çıkıyordu. Ancak, gökyüzündeki gözlemlerin artması, bazen küçük asteroitleri atmosfere girmeden kısa bir süre önce tespit ettiğimiz ve uyarı verme fırsatı yarattığımız anlamına geliyor.

Bu uzay kayası, enkaz bulma şansı bırakmadan ve çok küçük bir potansiyel gözlemci havuzu bırakarak İzlanda kıyılarına düştü. Gezegenin büyük bir kısmının okyanuslarla kaplı olması ve geri kalan kısmının da çok ciddi bir kısmında insanların yaşamıyor olması nedeniyle, bir nesnenin gelişini tahmin ettiğimizde bile çok az kişi buna şahit olabiliyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan bir başka olayda, Manş Denizi üzerinde daha küçük bir asteroit yandı ve bu, altında hiç kimsenin bulunmadığı güvenli bir bölgede olmasına rağmen, yoğun nüfuslu kıyılardan gelen fotoğrafçıları heyecanlandırdı.

2024BX1 meteoru ise doğu Almanya, Polonya ve Çekya’dan görüldü. Birkaç saat önce giriş yapmış olsaydı, onu milyonlarca kişi görebilirdi. Bunun yerine, yerel saatle 01:32’de geldiği için, gece sıcaklıkları sıfırın çok altındayken çok fazla şahit olan çıkmadı. Ancak yine de bazı kişiler bu olayın peşine düştü.

Thanks to my wonderful colleague @allplanets I knew where and when to look for a #meteor coming down over #Berlin tonight. Here's the video! pic.twitter.com/kBhGz6Ahir