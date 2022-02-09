Ay'a çarpması bekleniyordu: Elon Musk'ın kayıp roketi görüntülendi
Yaklaşık 7 yıl önce fırlatılan ancak yakıtının bitmesiyle uzayda gezinmeye başlayan SpaceX şirketine ait bir roket dünyadan görüntülendi. Roketin, 4 Mart'ta Ay'a çarpması bekleniyor.
İtalya'daki Sanal Teleskop Projesi kurucusu Gianluca Masi, Ay ile çarpışma rotasında olan okul otobüsü büyüklüğünde bir roket parçasının görüntülerini yakaladı.
Roma'daki PlaneWave teleskobuyla kaydedilen Falcon 9 roketinin Ay'a doğru ilerleyen üst aşamasının görüntüsünün, 4 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen çarpışma öncesinde çekilmiş son fotoğraf olabileceği düşünülüyor.
Watch: Telescope captures SpaceX rocket on its collision course wit... (Inverse)— OMG Science Briefly (@OMGScience_b) February 7, 2022
A Falcon 9 rocket is on a fatal trip to the Moon - and an Earth-based observatory just caugh...
Add your highlights:https://t.co/ziRnqZiSGL
#science #biology #...
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketi, Şubat 2015'te Florida'dan fırlatılmıştı. Dünyadan 1 milyon kilometre uzaklıkta Derin Uzay İklim Gözlemevi’ni (DSCOVR) kurmak amacıyla fırlatılan roket, kontrolden çıkmıştı. Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmayan Falcon 9, o tarihten bu yana uzayda serbest halde dolaşıyor.
Sputnik'in haberine göre; 4 tonluk roketin Ay'a saniyede 2.58 km hızla çarpması bekleniyor.
Masi açıklamasında, "DSCOVR'ın güçlendiricisini, Ay'a çarpmadan önce bize son kez el sallarken yakaladık" dedi.
Görüntünün 60 saniyelik bir pozlamayla bir teleskop kullanılarak çekildiği kaydedildi.
Masi, görüntünün internette yayınladığı GIF'inde güçlendiricinin kendi ekseni üzerinde her 10 saniyede bir döndüğü için hafifçe yanıp söner şekilde görülebileceğini söyledi.
Here it the Falcon 9 DSCOVR’s booster, going to hit the Moon early next March. See how it blinks while tumbling! pic.twitter.com/X35DaN7n4C— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 7, 2022
Fotoğrafın çekildiği anda roket parçasının Dünya'dan 300 bin kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi.
Uzay çöpü olarak değerlendirilen roket, Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için kullanılan Kılavuz yazılımının yaratıcısı Bill Gray tarafından izleniyor.
Project Pluto isimli internet sitesinde yayınladığı paylaşımda uzay çöplerini izlemenin zorluklarına işaret eden Gray, çok sayıda faktörün roket üzerinde etki yaratabileceğini, bu nedenle çarpmanın tam olarak Ay'ın hangi bölgesinde gerçekleşeceğini tespit etmenin zor olduğunu belirtmiş ve şu ifadelere yer vermişti:
"Dünya, Ay, Güneş ve gezegenlerin ne yaptığına ve yerçekimlerinin bir nesneyi nasıl etkilediğine dair oldukça eksiksiz bir matematiksel modelim var. Ne kadar güneş ışığının nesneyi dışarı doğru ittiğine ve onu Güneş'ten nazikçe uzaklaştırdığına dair kabaca bir fikrim var. Ancak bu güneş ışığının gerçek etkilerini tam olarak tahmin etmek zor. Çünkü nesneyi yalnızca itmekle kalmaz; bazıları yanlara da sıçrar."
İlgili Haberler
- SpaceX roket fırlatışı yeniden ertelendi
- SpaceX roketi kontrolden çıktı: Ay’a doğru gidiyor
- SpaceX, Falcon 9 roketiyle 49 uyduyu daha uzaya taşıyarak yörüngeye yerleştirdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci
- Metallica gitaristi ilk solo kaydını yayınlayacak
- Ünlü belgeselci, Billie Eilish'in ebeveynlerini suçladı
- Tatil planı yapanlara kötü haber
- 'Uzaylıya benzeyen' canlılar nasıl hayatta kalıyor?
- SMA kararı: 'Umut tacirliği yapmayın'
- Meteoroloji saat verip uyardı: Kar geliyor
- Bakırköy'de hareketli saatler: D-100'de kovalamaca
- Sümela Manastırı'ndaki klip çekimine soruşturma
- TEM'de duran otomobilin içinden ceset çıktı!