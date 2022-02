Ay'a çarpması bekleniyordu: Elon Musk'ın kayıp roketi görüntülendi

İtalya'daki Sanal Teleskop Projesi kurucusu Gianluca Masi, Ay ile çarpışma rotasında olan okul otobüsü büyüklüğünde bir roket parçasının görüntülerini yakaladı.

Roma'daki PlaneWave teleskobuyla kaydedilen Falcon 9 roketinin Ay'a doğru ilerleyen üst aşamasının görüntüsünün, 4 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen çarpışma öncesinde çekilmiş son fotoğraf olabileceği düşünülüyor.

Watch: Telescope captures SpaceX rocket on its collision course wit... (Inverse)



A Falcon 9 rocket is on a fatal trip to the Moon - and an Earth-based observatory just caugh...



Add your highlights:https://t.co/ziRnqZiSGL

#science #biology #...