Ay'a çarpması bekleniyordu: Elon Musk'ın kayıp roketi görüntülendi

09 Şubat 2022 Çarşamba, 15:40

İtalya'daki Sanal Teleskop Projesi kurucusu Gianluca Masi, Ay ile çarpışma rotasında olan okul otobüsü büyüklüğünde bir roket parçasının görüntülerini yakaladı.

Roma'daki PlaneWave teleskobuyla kaydedilen Falcon 9 roketinin Ay'a doğru ilerleyen üst aşamasının görüntüsünün, 4 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen çarpışma öncesinde çekilmiş son fotoğraf olabileceği düşünülüyor.

Watch: Telescope captures SpaceX rocket on its collision course wit... (Inverse)



A Falcon 9 rocket is on a fatal trip to the Moon - and an Earth-based observatory just caugh...



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#science #biology #... — OMG Science Briefly (@OMGScience_b) February 7, 2022

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketi, Şubat 2015'te Florida'dan fırlatılmıştı. Dünyadan 1 milyon kilometre uzaklıkta Derin Uzay İklim Gözlemevi’ni (DSCOVR) kurmak amacıyla fırlatılan roket, kontrolden çıkmıştı. Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmayan Falcon 9, o tarihten bu yana uzayda serbest halde dolaşıyor.

Sputnik'in haberine göre; 4 tonluk roketin Ay'a saniyede 2.58 km hızla çarpması bekleniyor.

Masi açıklamasında, "DSCOVR'ın güçlendiricisini, Ay'a çarpmadan önce bize son kez el sallarken yakaladık" dedi.

Görüntünün 60 saniyelik bir pozlamayla bir teleskop kullanılarak çekildiği kaydedildi.

Masi, görüntünün internette yayınladığı GIF'inde güçlendiricinin kendi ekseni üzerinde her 10 saniyede bir döndüğü için hafifçe yanıp söner şekilde görülebileceğini söyledi.

Here it the Falcon 9 DSCOVR’s booster, going to hit the Moon early next March. See how it blinks while tumbling! pic.twitter.com/X35DaN7n4C — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 7, 2022

Fotoğrafın çekildiği anda roket parçasının Dünya'dan 300 bin kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

Uzay çöpü olarak değerlendirilen roket, Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için kullanılan Kılavuz yazılımının yaratıcısı Bill Gray tarafından izleniyor.

Project Pluto isimli internet sitesinde yayınladığı paylaşımda uzay çöplerini izlemenin zorluklarına işaret eden Gray, çok sayıda faktörün roket üzerinde etki yaratabileceğini, bu nedenle çarpmanın tam olarak Ay'ın hangi bölgesinde gerçekleşeceğini tespit etmenin zor olduğunu belirtmiş ve şu ifadelere yer vermişti:

"Dünya, Ay, Güneş ve gezegenlerin ne yaptığına ve yerçekimlerinin bir nesneyi nasıl etkilediğine dair oldukça eksiksiz bir matematiksel modelim var. Ne kadar güneş ışığının nesneyi dışarı doğru ittiğine ve onu Güneş'ten nazikçe uzaklaştırdığına dair kabaca bir fikrim var. Ancak bu güneş ışığının gerçek etkilerini tam olarak tahmin etmek zor. Çünkü nesneyi yalnızca itmekle kalmaz; bazıları yanlara da sıçrar."