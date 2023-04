Beats Studio Buds Plus için şeffaf versiyon geliyor!

Geçen ay iOS'un yeni beta sürümünde keşfedilen Beats Studio Buds Plus farklı bir tasarım ile gelecek olmasıyla dikkat çekmişti. Kulaklık hakkında bildiklerimiz biraz kısıtlı olsa da tasarımına yönelik bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Kulaklık, şeffaf bir tasarım seçeneği ile gelecek ve 9to5Mac tarafından aktarıldığı gibi mayıs ayında tanıtılacak.

Amazon'da daha tanıtılmadan listenen kablosuz kulaklık, sızdırıldığı kadarıyla standart versiyon ve şeffaf versiyon olarak iki şekilde olacak. 170 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı konuşulan kulaklığın basın bülteni ile tanıtılacağı söyleniyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilerde ise diğer markaların 'buds' olarak adlandırdığı modellerle benzerlik taşıyan bir yapıya sahip olacağı söylenmişti. Beats Studio Buds Plus için, daha başarılı bir aktif gürültü engelleme özelliği sunacağı aktırılıyor.

Apple Beats Studio Buds Plus also coming in Black Gold and Ivory colorways, adding to the transparent variant. pic.twitter.com/L2THbOKYVZ