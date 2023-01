Bethesda, yeni bir oyunu satışa sundu: Hi-Fi Rush

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:34

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:34

Düzenlenen Xbox Bethesda Developer Direct etkinliğinde bazı oyunlar tanıtılmıştı. Bu oyunlar arasında yer alan Hi-Fi Rush, Tango Gameworks’un geliştirdiği ve Bethesda’nın yayıncılığını üstlendiği bir oyun.

OYUN 299 TL'YE SATIŞA ÇIKTI

Oyun Xbox ve PC tarafı satışa sunuldu. Eğer Game Pass üyeliğine sahip değilseniz, Steam ya da Epic Store üzerinden 299 TL'ye oyunu satın alabilirsiniz.

Müzikal ve aksiyon sınırlarında gezen oyunun açıklama kısmında şu bilgiler yer alıyor:

"En büyük hayali rock yıldızı olmak olan Chai ve ayaktakımı müttefikleriyle robotik geliştirmeler üzerine çalışan kötücül bir mega şirkete karşı gümbür gümbür dövüşlerle başkaldır ve ritmi hisset! The Evil Within ve Ghostwire: Tokyo'yu (cidden) oyunculara sunan Tango Gameworks'ün yeni eseri: Hi-Fi RUSH! Karakterlerin, dünyanın ve dövüşün şık bir tarzda müzikle senkronize olduğu yepyeni bir aksiyon oyunu!

Chai Dünyaya Karşı

Şaibeli bir şirket deneyinde kalbine yanlışlıkla bir müzikçalar takılınca "kusurlu" olarak damgalanan Chai, şimdi platform bulmacalarının, düşman saldırılarının ve hatta eğlenceli esprilerin ve şakaların, kısacası her şeyin ritimle senkronize olduğu bu hareketli dünyada özgürlüğü için savaşacak.

Mosh Pit Açılsın!

Tatmin edici ve ritim destekli dövüşlerde metal yakalı şirket çalışanlarından oluşan (robotlar yani) orduları alt et. Hareketlerinin zamanlamasını ayarlayarak gözalıcı Beat Hit'ler (ritim vuruşu), sağlam vuran özel yetenekler ve hatta müttefiklerinle beraber kombinasyonlu saldırılar gerçekleştir! Hava mı atmak istiyorsun? Daha da ileri gidip ritme dokunarak yeteneklerinin sesini yükselt ve S dereceli skorlar kazan.

Ayaktakımı I·syankârlar, Güçlü Boss'lara Karşı

Her renkten takım arkadaşlarından oluşan ekibin liderliğini yap ve dövüşü kalpsiz bir şirketin merkezine taşı. Üretimden pazarlamaya ve finansa, her departmanın şirketin gelirlerini korumaya birbirinden hazır boss'uyla, kendi müzikleri eşliğinde abartılı dövüşlerde kozlarını paylaş!

Kulaklığını Tak

Harika orijinal müziklerin yanı sıra Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable ve dahasının şarkılarına ayak uydur! Yeteneklerini canlı yayında izleyicilerine mi göstermek istiyorsun? Endişelenme, Hi-Fi RUSH lisanslı şarkıları yayınlar için özel olarak hazırlanmış orijinal şarkılarla değiştiren bir yayıncı dostu ses modu seçeneğine sahiptir."

OYUNUN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6500, Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1050, RX 560

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-6700, Ryzen 5 1500X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: RTX 2070, RX 6600, Arc A750*

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan