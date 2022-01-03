Bilim insanları tarih öncesi insan DNA'sı buldu
Bilim insanları, bitlerin yumurtalarını saça tutturmak için ürettiği yapışkan madde olan bit zamkında bulunan tarih öncesi insan DNA'sının, 1500 ila 2 bin yıl önce Güney Amerika'da ne tür insanların yaşadığına ilişkin uzun süredir devam eden gizemlere ışık tutabileceğini söylüyor.
Birleşik Krallık, Danimarka ve Arjantin'den araştırmacılar, Güney Amerika'daki 8 mumyanın kalıntılarını inceledi ve iki mumyadaki "bit yapıştırıcısından" hem tarih öncesi insan nükleer DNA'sı hem de mitokondriyal bit DNA'sı elde etti.
Analiz, mumyalanmış insanların 2 bin yıl veya daha önce Amazon Havzası'nın kuzeybatısından orta ve batı Arjantin'deki And Dağları'na göç eden bir popülasyonun parçası olduğunu gösterdi. Bu da önceki teorileri doğruladı.
Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmanın yazarlarından Mikkel Pedersen şunları söyledi:
Tarih öncesine ait genetik sayesinde Avrupa ve Doğu Asya'ya dair çok bilgiye sahibiz ama Amerika'ya dair hâlâ epey bilinmeyen var. Burası geçmişte neler olup bittiği, orada kimlerin yaşadığı hakkında bazı genetik bilgiler alıp alamayacağımızı ve o boşluğu doldurup dolduramayacağımızı gerçekten görmeye çalışmak istediğimiz yerlerden biriydi.
Molecular Biology and Evolution akademik dergisinde yayımlanan araştırmanın başı, Reading Üniversitesi'nden Alejandra Perotti, tekniğin faydalarından birinin tarih öncesine ait eşsiz kemik ve diş örneklerine zarar vermemesi ya da onları yok etmemesi olduğunu söyledi.
Bilim insanlar, bit zamkının bir dişle aynı miktarda ya da kafatasındaki petröz kemiğinden alınacak miktarın iki katı kadar insan DNA'sı sağladığını söyledi.
Kaynak: Independent Türkçe
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