BlackBerry 22 yıl sonra cihazlarına desteği kesiyor

04 Ocak 2022 Salı, 11:50

22 yıl önce çıkardığı ilk akıllı telefonla uzun süre sektörün popüler markası olan Kanadalı şirket, bugün itibarıyla kullanıcıların arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapamayacağını duyurdu.

Kanadalı şirket BlackBerry, kendi işletim sistemine verdiği desteği bugün itibarıyla sona erdirdiğini açıkladı.

ARAMA, MESAJLAŞMA YAPILAMAYACAK

7.1 ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 yazılımı ve BlackBerry OS 2.1 ve önceki sürümleri ile çalışan tüm cihazlara desteğin sona ereceğini belirten BlackBerry, bu işletim sistemini kullanan telefonlardan arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapılamayacağını belirtti.

NTV'nin aktardığına göre BlackBerry, duyurusunda WiFi ve mobil verilerin de güvenilmez hale gelebileceğini ve BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger ve BlackBerry Blend gibi uygulamaların da 'sınırlı işlevselliğe sahip olacağını' söyledi.