Chrome için yapay zeka güncellemesi geliyor

Google Chrome'a Gemini Live entegre olacak. Peki bu yapay zeka güncellemesiyle Chrome için hangi yenilikler gelecek?

Chrome için yapay zeka güncellemesi geliyor
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:53

Google yapay zeka tarafı için çalışmalarını sürdürürken, Gemini Live'ı Chrome'a entegre etmeye hazırlanıyor. Bu sayede Chrome yapay zeka tarafında daha güçlü bir hale gelecek gibi görünüyor. Glic, kod adıyla çalışmalara başlayan Google, Gemini Live için yer alan gerçek zamanlı yapay zeka asistanını Chrome'a entegre edecek.

GOOGLE CHROME YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU KAZANIYOR

Yapılan bir X paylaşımıyla ortaya çıkan entegrasyon, kendine ait ayarlar sayfasına sahip olacağını ve aynı zamanda etkileşimli bir asistan olacağını işaret ediyor. Asistanın, kullanıcıların mikrofonuna ve konumuna ulaşmasıyla daha etkileşimli olacak. 

Özel bir kullanıcı arayüzünden de bahsediliyor. 

Bildirim alanı simgelerinin de bulunacağı söylenen bu arayüzde yapay zekanın kullanıcıya cevapları sunmaya hazır bir yapısı olacak.


Etiketler: #Google chrome

İlgili Haberler

Google için kritik hamle: ABD Chrome'un satılmasını talep edebilir

Google için kritik hamle: ABD Chrome'un satılmasını talep edebilir
Google, Gemini'yi Chrome adres çubuğuna taşıdı

Google, Gemini'yi Chrome adres çubuğuna taşıdı
Google Chrome'un uzantıları için hayat kurtaran yenilik yolda

Google Chrome'un uzantıları için hayat kurtaran yenilik yolda
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler