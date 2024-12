Chrome için yapay zeka güncellemesi geliyor

Google yapay zeka tarafı için çalışmalarını sürdürürken, Gemini Live'ı Chrome'a entegre etmeye hazırlanıyor. Bu sayede Chrome yapay zeka tarafında daha güçlü bir hale gelecek gibi görünüyor. Glic, kod adıyla çalışmalara başlayan Google, Gemini Live için yer alan gerçek zamanlı yapay zeka asistanını Chrome'a entegre edecek.

Yapılan bir X paylaşımıyla ortaya çıkan entegrasyon, kendine ait ayarlar sayfasına sahip olacağını ve aynı zamanda etkileşimli bir asistan olacağını işaret ediyor. Asistanın, kullanıcıların mikrofonuna ve konumuna ulaşmasıyla daha etkileşimli olacak.

Özel bir kullanıcı arayüzünden de bahsediliyor.

Bildirim alanı simgelerinin de bulunacağı söylenen bu arayüzde yapay zekanın kullanıcıya cevapları sunmaya hazır bir yapısı olacak.

Over a month ago I spotted Google working on a new feature for Chrome codenamed "Glic", which COULD BE Gemini Live in Chrome, well, this feature will have its own page in Settings with several options, here's a first look at this new page:https://t.co/fXROn0vvW9 pic.twitter.com/5CTRcaGtRZ