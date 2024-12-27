Chrome için yapay zeka güncellemesi geliyor

Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:53

Güncelleme: 27.12.2024 - 00:53

Google yapay zeka tarafı için çalışmalarını sürdürürken, Gemini Live'ı Chrome'a entegre etmeye hazırlanıyor. Bu sayede Chrome yapay zeka tarafında daha güçlü bir hale gelecek gibi görünüyor. Glic, kod adıyla çalışmalara başlayan Google, Gemini Live için yer alan gerçek zamanlı yapay zeka asistanını Chrome'a entegre edecek.

GOOGLE CHROME YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU KAZANIYOR

Yapılan bir X paylaşımıyla ortaya çıkan entegrasyon, kendine ait ayarlar sayfasına sahip olacağını ve aynı zamanda etkileşimli bir asistan olacağını işaret ediyor. Asistanın, kullanıcıların mikrofonuna ve konumuna ulaşmasıyla daha etkileşimli olacak.

Özel bir kullanıcı arayüzünden de bahsediliyor.

Bildirim alanı simgelerinin de bulunacağı söylenen bu arayüzde yapay zekanın kullanıcıya cevapları sunmaya hazır bir yapısı olacak.