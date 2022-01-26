Çin, kara gözlemleri için L-SAR 01A uydusunu uzaya fırlattı
Çin bugün, Uzun Yürüyüş-4C roketiyle yeni bir uyduyu uzaya yolladı.
Görsel: L-SAR 01A uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 26 Ocak 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden (Beijing saatiyle) 07.44'te fırlatılan roket, L-SAR 01A uydusunu önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü.
Uydu; coğrafi çevre, heyelanlar ve depremleri izlemekte kullanılacak.
Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada, bunun Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 407. uçuş görevi olduğu belirtildi.
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