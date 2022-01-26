Çin, kara gözlemleri için L-SAR 01A uydusunu uzaya fırlattı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:51

Görsel: L-SAR 01A uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 26 Ocak 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden (Beijing saatiyle) 07.44'te fırlatılan roket, L-SAR 01A uydusunu önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü.

Uydu; coğrafi çevre, heyelanlar ve depremleri izlemekte kullanılacak.

Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada, bunun Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 407. uçuş görevi olduğu belirtildi.