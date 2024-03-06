Dünya atmosferine giriş kamera kaydına alındı

Bir uzay şirketi olan Varda Space Industries, ilk atmosfere giriş görevi için kapsüle kamera yerleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:24
Dünya atmosferine giriş kamera kaydına alındı
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Varda Space Industries'in sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan kesilmiş görüntüler sürecin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Çekim, W-1 kapsülünün yörüngedeki taşıyıcı uydusundan ayrıldığı andan başlıyor ve yeniden atmosfere girişinden, yüzeye varana kadar yaklaşık 6 dakikalık serüveni aktarıyor.

UZAY KAPSÜLÜNÜN MACERASI

YouTube üzerinde ise yaklaşık yarım saatlik daha uzun bir versiyonu içeren başka bir video daha bulunuyor.

SpaceNews'in haberine göre Rocket Lab ile çalışan Varda Space, yörüngede ilaç üretmek için mini laboratuvarlar geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.


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