Dünya atmosferine giriş kamera kaydına alındı
Bir uzay şirketi olan Varda Space Industries, ilk atmosfere giriş görevi için kapsüle kamera yerleştirdi.
Varda Space Industries'in sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan kesilmiş görüntüler sürecin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Çekim, W-1 kapsülünün yörüngedeki taşıyıcı uydusundan ayrıldığı andan başlıyor ve yeniden atmosfere girişinden, yüzeye varana kadar yaklaşık 6 dakikalık serüveni aktarıyor.
UZAY KAPSÜLÜNÜN MACERASI
YouTube üzerinde ise yaklaşık yarım saatlik daha uzun bir versiyonu içeren başka bir video daha bulunuyor.
SpaceNews'in haberine göre Rocket Lab ile çalışan Varda Space, yörüngede ilaç üretmek için mini laboratuvarlar geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Below is a longer 5-minute edit from separation to touchdown:— Varda Space Industries (@VardaSpace) February 28, 2024
The full unedited raw footage and audio from separation to touchdown is available on our YouTube: https://t.co/ipdBvx93iB pic.twitter.com/ggIRHUvnnI
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