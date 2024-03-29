Elon Musk'ın Starship görev planı nedir?

Elon Musk, sosyal medya üzerinden sıradaki Starship görevinin planını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:30
Elon Musk'ın Starship görev planı nedir?
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SpaceX'in başındaki Elon Musk, mayıs ayında yapılması beklenen bir sonraki Starship fırlatması için açıklamalarda bulundu. Buna göre aracın ilk kez güvenli bir şekilde yörüngeden Dünya'ya indirmeye odaklanacağını aktardı.

SpaceX, ABD'nin Teksas eyaletindeki Boca Chica'da bulunan Starbase tesisinde en son Starship roketinin ikinci statik ateşleme testlerini tamamladı. 

MAYIS AYINDA YENİ UÇUŞ OLACAK

Bunun ardından Musk, yine sahibi olduğu X'te, "Starship'in 4. uçuşuna hazırlanıyoruz" yazdı.

Görevin amacının Starship'in tüm sistemleri çalışır haldeyken maksimum yeniden giriş ısıtması testinden geçmesi olduğunu belirtti.

Öte yandan geçen hafta yapılan açıklamada bir sonraki fırlatma denemesinin mayısın başlarında gerçekleşebileceği söylenmişti, ancak rokette herhangi bir yük bulunmayacak.


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