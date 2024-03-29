Elon Musk'ın Starship görev planı nedir?
Elon Musk, sosyal medya üzerinden sıradaki Starship görevinin planını duyurdu.
SpaceX'in başındaki Elon Musk, mayıs ayında yapılması beklenen bir sonraki Starship fırlatması için açıklamalarda bulundu. Buna göre aracın ilk kez güvenli bir şekilde yörüngeden Dünya'ya indirmeye odaklanacağını aktardı.
SpaceX, ABD'nin Teksas eyaletindeki Boca Chica'da bulunan Starbase tesisinde en son Starship roketinin ikinci statik ateşleme testlerini tamamladı.
MAYIS AYINDA YENİ UÇUŞ OLACAK
Bunun ardından Musk, yine sahibi olduğu X'te, "Starship'in 4. uçuşuna hazırlanıyoruz" yazdı.
Görevin amacının Starship'in tüm sistemleri çalışır haldeyken maksimum yeniden giriş ısıtması testinden geçmesi olduğunu belirtti.
Öte yandan geçen hafta yapılan açıklamada bir sonraki fırlatma denemesinin mayısın başlarında gerçekleşebileceği söylenmişti, ancak rokette herhangi bir yük bulunmayacak.
Getting ready for Flight 4 of Starship!— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2024
Goal of this mission is for Starship to get through max reentry heating with all systems functioning. https://t.co/qRfgrX4nVQ
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