Gaming İstanbul için geri sayım başladı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 16:23

Güncelleme: 18.09.2023 - 16:23

Bu yıl yedincisi düzenlenecek Gaming İstanbul, 22-24 Eylül’de Türkiye'nin dört bir yanından gelen oyunseveri Yenikapı’daki Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir araya getirecek.

Her yıl oldukça renkli görüntülere ve aktivitelere ev sahipliği yapan Gaming İstanbul, PC’den konsola, mobil oyunlardan e-spor turnuvalarına kadar pek çok platformdaki oyunu ziyaretçilerle buluşturuyor. Gaming İstanbul’da ziyaretçiler ayrıca ödüllü e-spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılacak, ünlü internet yayıncılarıyla bir araya gelecek. Yerli cosplay yetenekleri ise cosplay yarışmasında boy gösterecekler ve ziyaretçilere renkli görüntüler sunacaklar.

Gaming İstanbul kapsamında ayrıca oyun profesyonelleri için düzenlenen B2B etkinlik Indieway’de ise aralarında Execution Labs’ın Kurucu Ortağı Jason Della Rocca ve Remote Control Productions’ın CEO’su Hendrik Lesser gibi oyun endüstrisinin önemli isimleri konuşmacı olarak yer alacak.

15 BİN KİŞİYE PC GAME PASS

Oyun meraklılarına birçok sürpriz hazırlayan Gaming İstanbul’da bu sene 15 bin ziyaretçiye Bethesda Game Studios’tan çıkan Starfield oyunu dahil yüksek kaliteli yüzlerce oyuna Windows bilgisayarlarda erişebilecekleri 1 aylık PC Game Pass veriliyor. Üç gün süreyle devam edecek Gaming İstanbul’da her gün etkinlik alanına gelen ilk 5 bin kişi toplamda ise 15 bin kişi PC Game Pass hakkı kazanacak. Gaming İstanbul’un ana sahnesinde oyuncular PC Game Pass oyunları oynama fırsatı bulabilecek.

Diğer yandan Gaming.gen.tr standında ise oyunseverlerin merakla beklediği Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC’si de demo olarak oynanabilecek. Samsung standında ise Mortal Kombat 1, NBA ve Just Dance gibi popüler oyunlar ziyaretçilerle buluşurken birçok yeni oyun Gaming İstanbul’da görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Ülkemizin değerli oyun stüdyolarının hazırladığı Compass of the Destiny: İstanbul, Cardboard Town, Land of the Vikings, Diriliş Ertuğrul, Mayhem Brawler II: Best of Both Worlds, Castle of Alchemists, Book Warrior ve Pile Up gibi yeni oyunlar da Gaming İstanbul’da oyunseverlerle buluşacak. Upgrade Entertainment'ın adı henüz açıklamayan PC-Konsol oyununun da ilk lansmanı GIST'de yapılacak ve ziyaretçilerin deneyimine sunulacak.

DÜNYANIN ÖNEMLI OYUN GELİŞTİRİCİLERİ DENEYİMLERİNI PAYLAŞACAK

Gaming İstanbul’un resmi B2B etkinliği Indieway’de oyun profesyonellerini Gaming İstanbul’da bir araya getiriyor. Gaming İstanbul’dan bir gün önce 21 Eylül’de başlayacak ve 24 Eylül’e kadar devam edecek Indieway kapsamında alanında uzman yerli ve yabancı birçok oyun profesyoneli deneyimlerini aktaracak.

Oyun endüstrisinin saygın isimlerinden Jason Della Rocca ile birlikte gerçekleşecek “Stüdyonuzu finanse etmenin ve ölçeklendirmenin sırları” konulu iş eğitim kampının yanı sıra Indeway’de ayrıca Blay Games Art Direktörü Maya Bora, Upgrade Entertainment Bölüm Tasarımcısı Balım Alpay ve Remote Control Productions CEO’su Hendrik Lesser gibi oyun dünyasının ilgiyle takip ettiği isimler konuşmacı olacak. Oyun sektörüne yönelik iş geliştirme etkinliği ve ekosistemi Indieway’de bu sene yerli ve yabancı 3000 kadar önemli katılımcıyla seminerler ve iş geliştirmeye yönelik toplantılar düzenlenecek.

ETKİNLİK SAAT KAÇTA OLACAK?

Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek Gaming İstanbul, 22 Eylül ve 23 Eylül günleri saat 10.00'da başlayıp 20.00'da bitecek. Etkinliğin son günü olan 24 Eylül, pazar günü yine 10.00'da başlayacak olan Gaming İstanbul 18.00'a kadar oyunsevelerin ziyaretine açık olacak.