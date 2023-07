Path of Exile 2'nin kapalı beta tarihi açıklandı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:34

Güncelleme: 30.07.2023 - 11:34

Grinding Gear Games, dün Auckland, Yeni Zelanda'da düzenlenen ExileCon 2023 etkinliğinde büyük bir Path of Exile 2 güncellemesi sundu. Geliştirici, Path of Exile 2'nin sadece bağımsız bir kampanya olarak değil, tam bir devam oyunu olarak tasarlanacağını duyurdu.

Path of Exile 2'nin geliştirme süreci boyunca kapsamının genişlediği ve yeni canavarlar, beceriler, mekanikler ve sınıflar içerdiği belirtildi. Geliştiriciler, oyunu "devasa" olarak tanımladı ve iki oyunun ayrı başlıklar olarak var olacağını, ancak mikro dönüşümlerin her iki oyunda da geçerli olacağını açıkladı. Yani, zaten açılmış özellikler ve kozmetik öğeler yeni oyunda da kullanılabilir olacak.

YENİ SINIFLAR GELİYOR

Path of Exile 2'de sınıf sistemi üzerinde de önemli değişiklikler yapıldığı belirtildi. Her özellik kombinasyonu için yeni karakter sınıfları tasarlanarak, yeni becerilere ve mekaniklere daha uyumlu sınıflar oluşturuldu.

Ayrıca, yeni oyunun savaş mekaniklerinde de iyileştirmeler yapıldı. Kaçarken 'Etki Alanı' büyüleri ve yeteneklerine karşı daha fazla hareketlilik eklendi ve doğrudan saldırılar daha yetenekli hale getirildi. Oyun, zorlu 'boss' savaşları ve yeniden düzenlenen 'debuff' mekanikleri gibi oyuncuların deneyimini zenginleştiren yeni özelliklerle dolu olacak.

YENİ KAYNAK EKLENDİ

Path of Exile 2'de oyuncuların kullanabileceği yeni bir kaynak olan 'Ruh' da eklendi. Ruh, Müjdeler, Auralar, Minyonlar ve diğer özellikler için kullanılacak. Ayrıca, 'Silah Takası'nın pasif ağacı üzerinde yapılan değişikliklerle oyuncuların karakterlerini daha çeşitli hale getirmeleri sağlandı.

Sonuç olarak, Grinding Gear Games'in yaklaşan Path of Exile 2 güncellemesi Diablo IV ile rekabeti kızıştırmaya hazır görünüyor. Ancak, her iki oyun da 'hack-and-slash' türü seven oyuncular için heyecan verici seçenekler sunacak gibi görünüyor. Ayrıca etkinlikte oyunun kapalı beta tarihi de haziran ayı olarak açıklandı.