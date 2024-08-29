Playstation Store'da indirimler başladı
Playstation Store'da yüzde 85'e varan indirim sezonu başladı. 12 Eylül'e kadar devam edecek indirimler kapsamında popüler oyunlarda da indirim var.
Playstation Store'da Fırsat Çılgınlığı adının verildiği indirim haftası başladı. Bu kapsamda 12 Eylül'e kadar devam edecek indirimler kapsamında Last of Us Part 1'den Mortal Combat 11'e kadar popüler ve yeni oyunlarda yüzde 90'a varan indirimler var.
PLAYSTATION STORE'DA İNDİRİME GİREN OYUNLAR
Bu kapsamda indirime giren oyunların bazıları şu şekilde:
|The Last of Us™ Part I
|2.799 TL
|1.595 TL
|-43%
|3.149 TL
|944,70 TL
|-70%
|God of War
|699,00 TL
|349,50 TL
|-50%
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|758,67 TL
|-67%
|Mortal Combat 11
|349 TL
|34,90 TL
|-90%
|Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition
|739,00 TL
|147,80 TL
|-80%
|259 TL
|51,80 TL
|-80%
|1.249 TL
|499,60 TL
|-60%
|1.049 TL
|157.35 TL
|-85%
|1.879 TL
|939,50 TL
|-50%
Bunların dışında GTA 5, yüzde 40 indirimle 969,40 TL'ye, Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm 699,50 TL'ye ve Need for Speed Unbound yüzde 85 indirimle 210 TL'ye kadar düşüyor.
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