Playstation Store'da indirimler başladı

Yayınlanma: 29.08.2024 - 18:01

Güncelleme: 29.08.2024 - 18:01

Playstation Store'da Fırsat Çılgınlığı adının verildiği indirim haftası başladı. Bu kapsamda 12 Eylül'e kadar devam edecek indirimler kapsamında Last of Us Part 1'den Mortal Combat 11'e kadar popüler ve yeni oyunlarda yüzde 90'a varan indirimler var.

PLAYSTATION STORE'DA İNDİRİME GİREN OYUNLAR

Bu kapsamda indirime giren oyunların bazıları şu şekilde:

The Last of Us™ Part I 2.799 TL 1.595 TL -43% Hogwarts Legacy PS5 Sürümü 3.149 TL 944,70 TL -70% God of War 699,00 TL 349,50 TL -50% Red Dead Redemption 2 2.299 TL 758,67 TL -67% Mortal Combat 11 349 TL 34,90 TL -90% Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition 739,00 TL 147,80 TL -80% Mafia: Definitive Edition 259 TL 51,80 TL -80% No Man's Sky PS4 & PS5 1.249 TL 499,60 TL -60% TEKKEN 7 1.049 TL 157.35 TL -85% Avatar: Frontiers of Pandora™ 1.879 TL 939,50 TL -50%

Bunların dışında GTA 5, yüzde 40 indirimle 969,40 TL'ye, Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm 699,50 TL'ye ve Need for Speed Unbound yüzde 85 indirimle 210 TL'ye kadar düşüyor.