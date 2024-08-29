Playstation Store'da indirimler başladı

Playstation Store'da yüzde 85'e varan indirim sezonu başladı. 12 Eylül'e kadar devam edecek indirimler kapsamında popüler oyunlarda da indirim var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 18:01
Playstation Store'da indirimler başladı
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Playstation Store'da Fırsat Çılgınlığı adının verildiği indirim haftası başladı. Bu kapsamda 12 Eylül'e kadar devam edecek indirimler kapsamında Last of Us Part 1'den Mortal Combat 11'e kadar popüler ve yeni oyunlarda yüzde 90'a varan indirimler var. 

PLAYSTATION STORE'DA İNDİRİME GİREN OYUNLAR

Bu kapsamda indirime giren oyunların bazıları şu şekilde: 

The Last of Us™ Part I2.799 TL1.595 TL-43%
Hogwarts Legacy PS5 Sürümü
3.149 TL944,70 TL-70%
God of War699,00 TL349,50 TL-50%
Red Dead Redemption 22.299 TL758,67 TL-67%
Mortal Combat 11349 TL34,90 TL-90%
Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition739,00 TL147,80 TL-80%
Mafia: Definitive Edition
259 TL51,80 TL-80%
No Man's Sky PS4 & PS5
1.249 TL499,60 TL-60%
TEKKEN 7
1.049 TL157.35 TL-85%
Avatar: Frontiers of Pandora™
1.879 TL939,50 TL-50%

Bunların dışında GTA 5, yüzde 40 indirimle 969,40 TL'ye, Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm 699,50 TL'ye ve Need for Speed Unbound yüzde 85 indirimle 210 TL'ye kadar düşüyor.


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