Sorunları çözecek iOS 16.3 güncellemesi haftaya sunuluyor

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:35

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:35

Apple iPhone 14 serisini tanıttıktan hemen sonra iOS 16 güncellemesini sunmuştu. Güncelleme beraberinde sorunları getirmiş Apple'ın da başını ağrıtmıştı. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre bir süredir beta testleri yapılan iOS 16.3, iOS 16 alan tüm iPhone'lara gelecek hafta sunulacak.

YENİ GÜNCELLEME EKRAN SORUNLARINI ÇÖZECEK

Yenilikleri ve yıllardır beklenen özellikleri de bünyesinde sunan bu iOS sürümü, bazı kullanıcıların kabusu da olmuştu.

Özellikle ilk çıktığı sırada iPhone 14 serisi başta olmak üzere iPhone 11 ve iPhone 12 ekranında ve kamerasında sorunlar yaşanmasına neden olan iOS 16, aldığı güncellemelerle 'bir nebze' düzeldi. Ancak bazı kullanıcılar ekranda halen sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Ekranda beliren ve sorunun işareti olan yeşil çizgiler hakkında açıklama yapan Apple, bunu iOS 16.3 güncellemesiyle çözmeyi planlıyor.

Yeni sunulması beklenen tek özellik, FIDO sertifikasına sahip fiziksel güvenlik anahtarı için eklenecek destek olacak gibi duruyor.

Sadece iOS 16.3 değil, iPadOS 16.3, watchOS 9.3, tvOS 16.3 ve macOS 13.2 gibi yeni güncellemeler yolda bulunuyor.