SpaceX'in Starfactory tesisi her gün Starship üretecek

Elon Musk’ın uzay şirket SpaceX, tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship özelinde testlere devam ediyor. Firma şimdiye kadar dört test uçuşu yaptı. Her test uçuşunda yeni bir kilometre taşına ulaşan şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı dördüncü test uçuşunda ilk defa tüm görev hedeflerini gerçekleştirebildi. Öte yandan görünüşe göre SpaceX, her gün bir Starship üretmeyi hedefliyor.

Donanımhaber'in bildirdiğine göre Starship'in birinci kademe güçlendiricisi Super Heavy'nin Meksika Körfezi'nde suya yumuşak bir iniş yapması ve ardından Starship olarak adlandırılan ikinci kademenin de Hint Okyanusu'na kontrollü bir şekilde inmeyi başarması SpaceX için tarihi bir andı.

SpaceX şimdi, şirketin Güney Teksas'taki Starbase sahasında inşa edilmekte olan yeni üretim tesisi Starfactory üzerinde çalışmaya devam ediyor. İnsanlığı nihayetinde gezegenler arası hale getirmek için Starship'i kullanmayı amaçlayan SpaceX, yeni tesiste her gün yeni bir Starship roketi üretme gibi iddialı bir hedefi olduğunu belirtti.

