SpaceX'in Starfactory tesisi her gün Starship üretecek

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:15

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:15

Elon Musk’ın uzay şirket SpaceX, tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship özelinde testlere devam ediyor. Firma şimdiye kadar dört test uçuşu yaptı. Her test uçuşunda yeni bir kilometre taşına ulaşan şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı dördüncü test uçuşunda ilk defa tüm görev hedeflerini gerçekleştirebildi. Öte yandan görünüşe göre SpaceX, her gün bir Starship üretmeyi hedefliyor.

HER GÜN YENİ BİR STARSHIP ÜRETİLECEK

Donanımhaber'in bildirdiğine göre Starship'in birinci kademe güçlendiricisi Super Heavy'nin Meksika Körfezi'nde suya yumuşak bir iniş yapması ve ardından Starship olarak adlandırılan ikinci kademenin de Hint Okyanusu'na kontrollü bir şekilde inmeyi başarması SpaceX için tarihi bir andı.

SpaceX şimdi, şirketin Güney Teksas'taki Starbase sahasında inşa edilmekte olan yeni üretim tesisi Starfactory üzerinde çalışmaya devam ediyor. İnsanlığı nihayetinde gezegenler arası hale getirmek için Starship'i kullanmayı amaçlayan SpaceX, yeni tesiste her gün yeni bir Starship roketi üretme gibi iddialı bir hedefi olduğunu belirtti.

Super Heavy landing burn and soft splashdown in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/lnjCSk2Cz6 — SpaceX (@SpaceX) June 8, 2024

SpaceX'in Falcon Yapıları Üretim Mühendisliği Müdürü Jessie Anderson, yaptığı açıklamada “SpaceX'in Starfactory'si büyümeye devam ederken, önümüzdeki birkaç uçuş için inşa edilmiş ve fırlatılmaya hazır ya da test aşamasında olan Starship’lerimiz var. Şu anda yapım aşamasında olan fabrikanın son aşaması bu yaz devreye girecek ve bize birkaç 9.290 metrekare daha alan sağlayacak.” dedi.

Starfactory, Starbase'inin bir parçası olmanın yanı sıra dünyada tek bir uzay aracına adanmış ilk ticari uzay limanı olacak. Firmanın üst düzey yetkilileri bu tesiste günde bir araç üretmeyi planladıklarını söylüyor. Bununla birlikte yetkililer yakında üretim hattından “Starship V2” versiyonunun da çıkacağını söylüyor. SpaceX CEO'su Elon Musk, X’te Starship'in bu yeni versiyonunun seri üretiminin daha kolay olması için tasarlandığını söyledi.