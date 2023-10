Steam Next Fest 2023 başladı; ücretsiz demolar ve dahası

Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:17

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:17

Yeni ve farklı oyunlar arayan kişileri bir araya toplayan Steam Next, 1 hafta boyunca onlarca canlı yayınlarla beraber yeni oyunları görmeyi de sağlayacak. Yeni çıkacak oyunların demolarına da ulaşmayı sağlayan etkinlikte öne çıkan bazı oyunlar da var.

STEAM NEXT FEST EKİM 2023'DE ÖNE ÇIKAN OYUNLAR HANGİLERİ?

Festival 9 Ekim'de başladı ve 16 Ekim 20.00'ye kadar devam edecek. Bu yıl içinde ya da seneye çıkması beklenen oyunların ön gösterimi olan etkinlikte 'En Çok İstenen Henüz Çıkmamış Oyunlar' kategorisinde karşımıza Enshrouded, Deep Rock Galactic: Survivor, The Last Faith, RoboCop: Rogue City, The Thaumaturge, Pioneers of Pagonia, Stronghold: Definitive Edition gibi oyunlar çıkıyor.

Bir önceki Steam Next Fest etkinliğnide ise öne çıkan Lies of P olmuştu.