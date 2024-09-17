Tüm uygulamalara metinden video desteği gelebilir

Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:01

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:01

Luma AI, yapay zeka tabanlı uygulamaları geliştirmek için gerekli olan geniş kapsamlı bir algoritma ve makine öğrenimi gibi önemli teknikleri kolayca uygulamayı sağlayacak Dream Machine API'sini duyurdu.

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ İSTENİLEN UYGULAMAYA ENTEGRE OLABİLİR

Yapay zeka özelliklerini kullanmak için şu anda pek çok uygulama var ancak her uygulamada bu özellikleri bulamıyoruz. Örneğin metinden video yapmak istendiğinde belli başlı uygulamaları kullanmanız gerekiyor. Ancak Dream Machine API'si bu sorunun aşılmasını sağlıyor.

Yeni altyapı, uygulamaların daha yetenekli olmasını sağlayacak özellikler sunacak. API'nin entegre edildiği uygulamalar metinden video yapmayı sağlayacak bunun da ötesinde istenirse o görüntü üzerinde kamera ayarlamaları yapmayı da sağlayacak.

API, 720p çözünürlük 24fps'de 5 saniyelik video üretimi için geliştiricilerden 0,35 dolarlık ödeme yapmasını istiyor.