WhatsApp'tan yeni özellik: Sesli mesajları sohbetten çıkınca kesilmeyecek
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatApp sesli notlar özelliğini geliştirmek için yeni bir güncelleme hazırlıyor.
Halihazırda WhatsApp'taki sesli mesajları dinleyebilmek için sohbet penceresini açık tutmak gerekiyor. Sohbetten çıkıldığı anda mesaj kesiliyor.
Telegram bu sorunu çözmüştü. WhatsApp da çözmeye kararlı görünüyor.
WaBetaInfo'nun keşfettiği bu geliştirmeye göre IOS için hazırlanan beta sürümde yeni bir şey deneniyor.
NASIL ÇALIŞACAK?
Yeni uygulamada bir sesli mesajı dinlemeye başladığınızda başka bir sohbet penceresine geçiş yapsanız dahi mesajı dinlemeye devam edebiliyorsunuz.
Sohbetten çıktığınızda sesli mesaj görünür halde üst alana sabitlenecek. Bu arada siz diğer mesajlara yanıt verebileceksiniz.
Üst alanda sesli mesajı gönderen kullanıcının profil fotoğrafı ve adının yanı sıra mesaj için duraklat ve oynat butonları olacak.
Bu özellik henüz geliştirme aşamasında. WhatsApp'ın var olan iOS ve Android sürümlerinde henüz mevcut değil. Beta testlerde sorun çıkmazsa bu özelliğin her iki platforma da gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: Haber Global
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