2024’te neler izleyeceğiz?
Tarihin en büyük Hollywood grevi nedeniyle iptal olan projeler, ertelenen yapımlar derken bir yılı geride bıraktık. Vizyon tarihleri birer birer açıklanmaya başlanan filmlerle birlikte 2024 sezonunu merakla bekliyoruz. Devam halkalarından, yeniden başlatılan klasikleşmiş serilere... İşte 2024’ün heyecanla beklenen filmleri!
DUNE: PART TWO
Denis Villeneuve’ün, Frank Herbert’ün romanından 2021’de uyarladığı “Dune”un ikinci bölümü için yıllardır süren hasret sona eriyor. Hollywood grevi nedeniyle gösterimi bu yıla ertelenen film, mart ayında izleyicisiyle buluşacak.
FURIOSA: A MAD MAX SAGA
Mad Max serisinin yaratıcısı George Miller’ın, yıllar sonra yeniden başlattığı ve aksiyon sinemasının klasikleri arasına giren “Mad Max 4”ün öncül filmi yolda... Furiosa karakterinin gençliğine giden filmde Charlize Theron’un gençlik yıllarını Anya Taylor-Joy canlandırıyor.
INSIDE OUT 2
İşte yıllardır beklediğimiz bir devam filmi daha... Oscar ödüllü harika animasyon “Inside Out”un ikinci halkası, artık ergenlik çağına giren Riley ve beş duygusu, kendilerine katılan yeni duygularla baş etmek zorunda kalıyorlar.
MICKEY 17
Oscar ödüllü “Parasite”ın yönetmeni Bong Joon-ho’nun bilimkurgu gerilimi de bu yılın merakla beklenen filmlerinden. Zor bir göreve gönderilen uzay gezgini Mickey 17’yi Robert Pattinson’ın canlandırdığı filmde aktör, başrolleri Mark Ruffalo ve Toni Collette ile paylaşıyor.
THE BIKERIDERS
Jeff Nichols imzalı ve Austin Butler, Jodie Comer’ın yanı sıra Tom Hardy kadrosunda yer aldığı film, 60’larda Amerika’da varlığını sürdüren bir motosiklet kulübünün giderek tuhaflaşan serüveninin izini sürüyor.
A QUIET PLACE: DAY ONE
John Krasinski’nin başlattığı “A Quiet Place” serisinin bu öncül hikâyesinde yönetmen koltuğunda Michael Sarnoski yer alırken film, uzaylı istilasının ilk dönemlerine ışık tutacak.
JOKER: FOLIE A DEUX
Joker geri dönüyor! Hem de Lady Gaga’yla birlikte! Todd Phillips’in 2019’da büyük başarı kazanan Joker filminin devam halkasında Gaga, Harley Quinn’i canlandırırken Phoenix, Arthur Fleck rolüne yeniden hayat veriyor.
NOSFERATU
1922 tarihli klasiğin bir başka sürümü olan Robert Eggers imzalı filmde, korkunç canavar Nosferatu’ya Bill Skarsgård yaşam veriyor. Filmin kadrosunda Lily Rose-Depp’in yanı sıra Aaron Taylo-Johnson, Willem Dafoe de var.
BALLERINA
Keanu Reeves, John Wick serisinin spin-off projesi “Ballerina” ile geri dönüyor. Son filmde izlediğimiz Ana de Armas üzerine kurulan hikâyede Armas, tıpkı John Wick gibi intikam ateşiyle yetişen bir suikastçıya hayat verecek.
CIVIL WAR
“Ex Machina”nın yönetmeni Alex Garland’ın imzalı kıyamet aksiyon filmi “Civil War”, ABD’yi yeni bir iç savaşın ortasında kurguluyor ve bütün eyaletlerin ayrılıp karşı karşıya geldikleri bir dünya resmediyor.
BEETLEJUICE 2
Tim Burton, yıllar sonra 1987 yapımı kült klasiği Beetlejuice’un devam filmi için yola çıktı. Hem de Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara gibi isimlerle! Yılın en merak edilenleri arasında yer alan filmde, Jenna Ortega da kadroya katılıyor.
DEADPOOL 3
“Deadpool”un heyecanla beklenen üçüncü halkası, Ryan Reynolds’ın Deadpool’unu ve Hugh Jackman’ın Wolverine’ini bir araya getirirken, Jennifer Garner’ın canlandırdığı Elektra başta olmak üzere bir dizi Fox/Marvel karakterini hikâyeye eklemesi öngörülüyor.
WOLFS
George Clooney ve Brad Pitt'i yıllar sonra bir araya getiren gerilim filmi, iki yalnız kurt iş bitiricinin aynı işe atanmasıyla yaşanan olayları anlatıyor. Yönetmen koltuğunda, Tom Holland'lı Spider-Man üçlemesini yöneten Jon Watts var.
IF
Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge ve Steve Carrell gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Krasinski imzalı yapım, büyüdükten sonra da hayali arkadaşlarını görmeye devam eden bir kızın eğlenceli hikayesi üzerinden şekilleniyor.
CHALLENGERS
“Call Me By Your Name” ve “Suspiria” yeniden yapımlarıyla adından söz ettiren Luca Guadignino’nun yeni filmi, Zendaya, Mike Faist ve Josh O’Connor gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı romantik komedi türündeki bir spor draması.
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