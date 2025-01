Beyaz perdede geri dönüşlerin yılı

Yayınlanma: 12.01.2025 - 11:30

Güncelleme: 12.01.2025 - 11:30

Ballerina: John Wick serisinin spin-off projesi (yan hikâye), Ruska Roma geleneklerinde eğitilmiş bir suikastçıyı merkezine alıyor. Filmin başrolünde ise Ana de Armas var.

Karate Kid: Legends: 80’lerin kült serisi yeniden canlanıyor! “Karate Kid: Legends”in yönetmen koltuğunda ise Jonathan Entwistle var.

Mission Impossible-The Final Reckoning: Tom Cruise, serinin final bölümünde Ethan Hunt olarak dünyayı kötü yapay zekâdan kurtarmak için çalışacak.

28 Years Later: Danny Boyle’un kültleşen zombi hikâyesi yeni bir üçlemeyle dönüyor. Cillian Murphy, yeniden zombi kıyametinden kurtulmaya çalışan Jim rolünde.

F1: Brad Pitt’in emeklilikten geri çağrılan ve genç bir sürücüye akıl hocalığı yapması istenen bir Formula 1 sürücüsü olan Sonny Hayes’i canlandırdığı film de yılın merakla beklenenlerinden.

The Black Phone 2: Scott Derrickson’ın, The Black Phone isimli korku filminin yeni halkası da bu yıl gösterime girecek. Ethan Hawke, yeniden The Grabber rolünde.

The Bride: Maggie Gyllenhaal’ın yeni Frankenstein hikâyesinde Christian Bale Frankenstein’ı, Jessie Buckley ise gelini canlandırıyor.

Bugonia: Yorgos Lanthimos, “Save the Green Planet!”in (2003) yeniden çevrim projesinde Emma Stone ve Jesse Plemons’ı bir araya getiriyor.

Mickey 17: Parasite’ın yönetmeni Bong Joon-ho’nun yeni bilim kurgu geriliminde zor bir göreve gönderilen uzay gezgini Mickey 17’yi Robert Pattinson canlandırıyor.

Black Bag: Michael Fassbender ve Cate Blanchett’in istihbarat dünyasında çalışan bir çifti canlandırdığı film, Steven Soderbergh imzalı.

Sinners: Daha önce “Creed” ve “Black Panther”de birlikte çalışan Ryan Coogler ve Michael B. Jordan, yeni korku gerilim filminde yeniden bir araya geliyor ve Jordan büyük bir kötülükle karşılaşan ikiz kardeşleri canlandırıyor.

Thunderbolts: “Beef”in yönetmeni Jake Schreier’in filmi Marvel evreninin, ABD hükümeti için çalışmak üzere işe alınan bir grup kötü adamı anlatan yeni anti-kahraman öyküsü.

A Big Bold Beautiful Journey: “Columbus” ve “After Yang”ın yönetmeni Kogonada’nın yeni filminde, Margot Robbie ve Colin Farrell bir GPS sistemi sayesinde bir yolculuğa çıkan iki yabancıyı canlandırıyor.

Materialists: “Past Lives”ın yönetmeni Celine Song’un yeni filminin kadrosunda Dakota Johnson, Pedro Pascal ve Chris Evans var.

I Know What You Did Last Summer: 1997 tarihli korku filmi de yeniden çekilerek bu yıl gösterime girecek. Hem de kadroda, Jennifer Love Hewitt ile Freddie Prinze Jr. var!

Wolf Man: 1941 tarihli klasik filmin bu yeni uyarlamasında, Leigh Whannel yönetmen koltuğunda ve film, küçük kızları canavar tarafından saldırıya uğrayan bir ailenin çiftlik evinde yaşananları ele alıyor.

Eddington: Ari Aster’in, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal ve Austin Butler’lı yeni filmi “Eddington”, bu yılın beklenmeye değer yapımlarından.

Die, My Love: “You Were Never Really Here” ve “We Need to Talk About Kevin” filmlerinin yönetmeni Lynne Ramsay’in yeni filmi, Ariana Harwicz’in romanından bir uyarlama ve kadrosunda Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, LaKeith Stanfield yer alıyor.

Father, Mother, Sister, Brother: Jim Jarmusch’un yeni antoloji filminin kadrosunda, Adam Driver, Cate Blanchett, Vicky Krieps ve Tom Waits var.

Warfare: Geçen yıl, Civil War’la ses getiren Alex Garland’ın yeni filmi, bir savaş gerilimi olacak.

Frankenstein: Guillermo del Toro’nun Mary Shelley’nin hikâyesinin yeniden canlandırdığı filmin kadrosunda, Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Ralph Ineson ve Christoph Waltz gibi isimler yer alıyor.