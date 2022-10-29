Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

29 Ekim 2022 Cumartesi, 08:00

Pazar keyfinize keyif katan Cumhuriyet Pazar, dopdolu içeriklerle karşınızda. İşte bu hafta Cumhuriyet Pazar’da yer alan içerikler…

Cumhuriyet değerlerinin öncü ismi Türkan Saylan, sahnede Şenay Gürler’le yaşam bulacak. Gürler, “Ben Türkan Saylan” oyununun hazırlık sürecini Deniz Ülkütekin’e anlattı.

O Türkiye'nin üçüncü kadın orkestra şefi; Düşlerinin peşine düşerek gittiği ABD’de ülkemizi başarıyla temsil eden Nisan Ak’la Deniz Ülkütekin konuştu.

Bağımlılık yıpratıcıdır, bağlılık ise sinerji yaratır. Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden.

İklim ve çevre sorunları dünyada siyasetin gündemine nasıl girdi? Ayça Ceylan ile Dairesel Flora’da.

Platon’un mağarasındakiler ve gerçek sandıkları gölgeler… Ayşe Acar yazdı.

Spotify’da dinlenme rekoru kıran albümüyle tüm dünyada gündeme oturan Taylor Swift’in dönüşüm öyküsünü Zeynep Saçar yazdı.

Adım adım Cumhuriyetin ilanını, Şaduman Halıcı Köprübaşı’nda yazdı.

Amazon Prime’ın sürükleyici korku dizisi Şeytanın Saati’ni Başak Bıçak, Ay’a Seyahat’te inceledi.

İstanbul Komedi Festivali ve Viyana klasikleri Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.