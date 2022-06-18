Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!

18 Haziran 2022 Cumartesi, 09:00

Güç, odaklanma ve atletik becerileri bir araya getiren, izleyenlerin yüreklerini hoplatan parkur sporunun başarılı atleti Hazal Nehir, sıradışı kişiliğiyle birleşen sıradışı kariyerini Deniz Ülkütekin’e anlattı.

Bazen dramatik bir sahnede gözyaşlarına boğan bazen de kahkaha krizlerine sokan usta bir oyuncu Bülent Şakrak... Peki, ya evde? Berrin Karadeniz, Bülent Şakrak’a baba olmanın getirdiklerini, kariyer yolculuğunu ve gelecek kaygılarını sordu.

Savaşlar ve dayattığı politikalar hem dünyada hem de Türkiye’de göç krizine neden olurken, asıl sorun kapımızı çalmak üzere. Kısa sürede tehlikeli boyutlara varacak olan iklim krizinin yarattığı göçü Dairesel Flora’da Ayça Ceylan kaleme aldı.

Bugün Babalar Günü... Kimilerinin hayli önemsediği kimilerinin de ticari bulduğu bu özel günde Prof. Dr. Üstün Dökmen babasına ait bir rüyadan yola çıkarak “baba” kavramıyla ilgili görüşlerini paylaşıyor.

“Hayvan besleyen öldürülüyor” Deniz Yavaşoğulları, köpek düşmanları ve hayvanseverler arasındaki kutuplaşmanın boyutunun nerelere vardığını Pati Günlükleri’nde anlattı.

İsveç’teki mülteci çocuklarda sıkça görülen aylarca, belki yıllarca hareketsiz kalma sorunu psikolojik ve genetik nedenlerle açıklanmaya çalışılsa da gizemini hâlâ koruyor. Ömür Tanyel Yaşam Günlüğü’nde yazdı.

Dev dalgaları, muhteşem plajları, aktif yanardağlarıyla eşsiz bir tatilin adresi, Hawaii... Aylin Ayaz Yılmaz rüya gibi bir adada deneyimlediği içsel yolculuğunu Flanöz’de anlattı.

Hepimizin hayatında önemli bir yere sahip olan baba figürü ve sevgisi aynı zamanda tartışma konusudur da. Nuri İyem’in “İyi Geceler Baba” adlı eseri üzerinden yola çıkan Serra Rodoplu, çoğu zaman görmezden gelinen baba sevgisini Çizgi Atlas’ta kaleme aldı.

Ya göçüp gideceğiz bu zamandan, zaman tanrısı Kronos kendi çocuklarını yiyecek veya zamanı nakış nakış işleyip “burada” kalacağız. Yaşadığımız çağın olumsuzlukları ve zamana karşı duruşu Ayşe Acar’dan dinleyin.

Bu hafta sonu babanızla sinema tarihinin süper babalarının veya baba olmaya çalışan kahramanlarının siyah beyaz yolculuklarına siz de katılabilirsiniz. Başak Bıçak Rosebud’da sizin için hazırladı.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler…

Cumhuriyet Pazar yine dopdolu.