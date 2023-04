Filmden önce modası konuşuldu

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 13:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 13:00

Margot Robbie’nin başrolünde yer aldığı Greta Gerwig’in yaz aylarında vizyona girmesi beklenen filmi Barbie’nin kamera arkası görüntüleri paylaşıldığından beri insanlar giysilerinde pembe rengi yoğun olarak kullanmaya başladı.

Görüntülerde Robbie, filmdeki partneri Ryan Gosling ile uyumlu olacak şekilde pantolonundan fularına kadar pembe renkte giyiniyor ve bunu şapkasında veya ayakkabısında kullandığı sarı ya da beyaz gibi renklerle tamamlıyor.

Film her ne kadar akımın etkisini günümüze taşıyıp artırsa da son 10 yılda podyumlar Barbie’nin stilinden epey esin aldı. Moschino, 2015 yılında ilkbahar koleksiyonunu Barbie’ye adadı. Pembe rujların, platform topuklu ayakkabıların ve deri eteklerin yer aldığı koleksiyonu Valentino’nun bu yıl sunduğu PP Pink izledi. Markanın beğenilen sonbahar/kış koleksiyonundaki tasarımları Gigi Hadid’ten Beren Saat’e kadar birçok isim tercih etti.

Baştan aşağı pembe kıyafetleri kendine has aşırı feminen tarzıyla yorumlayan Kim Kardashian, Kaliforniya’daki konserinde pembelere bürünen Conan Gray, Life in Pink (Pembe Yaşam) belgeselinin galasında Barbie ve Ken’e punk-rock bir dokunuş getiren Machine Gun Kelly ve Meghan Fox… Her tarza uyarlanabilen Barbiecore akımı yan yana düşünemeyeceğimiz birçok kişiyi etkisi altına aldı.

NASIL YAYILDI?

2019 yılında yüzlerce Barbiecore temalı Pinterest panosu oluşturulduğunu düşünürsek bu akım pek de yeni sayılmaz. Yükselişini TikTok’ta yaklaşık 15 milyon görüntülemeyle taçlandıran akım, Good Morning America’ya göre son üç ayda pembe kıyafetlerin Etsy’de aratılmasının geçen yıla göre yüzde 35 artmasını sağladı.

KİLİT PARÇALARI NELER?

Barbie’nin imza rengi olan pembenin en sıcak renklerini kullanmayı amaçlayan bu akımın kilit parçaları basit ve kaygısız zamanları vurgulayan herhangi bir parça olabilir. Plastik saç tokaları, lateks etekler, yüksek topuklar ve tüylü aksesuarlar şu sıralar Barbiecore akımını uygulamak isteyenlerce tercih ediliyor.

SORGULANAN AKIM

1959’da yaratılan ve insanların güzellik algısına dayatmacı bir ideal sunmakla eleştirilen sarı saçlı, beyaz, sağlıklı vücutlu ve ultra ince Barbie bebekler, 2016’da #TheDollEvolves kampanyasının bir parçası olarak daha kapsayıcı olmaya başladı. 2020’de, Barbie Fashionistas serisinde dokuz farklı beden tipine, 35 cilt tonuna ve 94 saç stiline sahip hem erkek hem de dişi 176 oyuncak bebek bulunuyor.

2022'de oyuncak şirketi, kulak arkası işitme cihazlı bir oyuncak bebek, protez bacaklı bir oyuncak bebek ve vitiligolu bir Ken bebek ekledi. Yine de Barbiecore akımı, kökleri heteronormatif ve Batılı güzellik ideallerine dayandığı söylenerek bazılarınca yüksek sesle sorgulanıyor.

AKIMIN BÜYÜK TEMSİLCİSİ: NICKI MINAJ

Ünlü rapçi Nicki Minaj, aslında kariyerinin başından beri bir tür Barbie’ydi. Öyle ki sanatçının fanlarına verdiği isim bile “Barbz” oldu. Sanatçı, yalnızca giyiminde Barbiecore’u kullanmakla kalmayıp Barbie-Que isimli kendine ait bir aroma oluşturduğu bir cips bile piyasaya sürdü. Cipsin paketinde, Minaj’ın üzerinde Barbie yazan bir kolye ve pembe bir bluzle çizilmiş bir illüstrasyonu yer alıyor.